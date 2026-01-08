08 января, 09:45Общество
Более 13 тыс юных москвичей приняли участие в детском чемпионате "Мастерята" в 2025 году
Более 13 тысяч юных москвичей приняли участие в детском чемпионате профессионального мастерства "Мастерята" в 2025 году. Финал конкурса собрал около 3 тысяч школьников из более чем четырехсот столичных школ и центров допобразования.
Проект вырос в один из крупнейших в стране по ранней профориентации. Дети соревнуются на площадках московских колледжей по более чем 50 направлениям – от кондитерского дела и флористики до 3D-моделирования и лазерных технологий.
