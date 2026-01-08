Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 09:45

Общество

Более 13 тыс юных москвичей приняли участие в детском чемпионате "Мастерята" в 2025 году

Более 13 тыс юных москвичей приняли участие в детском чемпионате "Мастерята" в 2025 году

Собянин рассказал о развитии системы специального профессионального образования в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Западном Дегунине

Около тысячи школьных зданий построят и реконструируют в Москве до 2032 года

В московских колледжах полностью обновят образовательные программы

В Москве завершился XVIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

Минпросвещения РФ дало рекомендации по разрешению конфликтов между учениками в школе

Особый порядок службы в армии для выпускников "Профессионалитета" проработают в России

Более 500 тыс столичных школьников и студентов участвовали в спортивных турнирах

Школьники смогут использовать слово "лабубу" в сочинениях на ЕГЭ

Более 13 тысяч юных москвичей приняли участие в детском чемпионате профессионального мастерства "Мастерята" в 2025 году. Финал конкурса собрал около 3 тысяч школьников из более чем четырехсот столичных школ и центров допобразования.

Проект вырос в один из крупнейших в стране по ранней профориентации. Дети соревнуются на площадках московских колледжей по более чем 50 направлениям – от кондитерского дела и флористики до 3D-моделирования и лазерных технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоДарья ЕрмаковаАнна Макарова

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика