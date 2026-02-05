Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 08:30

Общество

Число признанных банкротами граждан в России превысило 600 тыс в 2025 году

Число признанных банкротами граждан в России превысило 600 тыс в 2025 году

Стоимость апартаментов в России может вырасти на 10%

Москвичи начали сдавать бытовую технику и электронику по новым правилам

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 15 градусов 5 февраля

Телезрители могут прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Идею запрета соцсетей для детей начали активно обсуждать в мире и России

Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится в России с 1 марта

Штрафы за антисанитарию в квартирах могут поднять в России в 10 раз

В Госдуме предложили обязать устанавливать камеры в лифтах жилых домов

Густой туман опустился на некоторые районы Москвы ночью 5 февраля

Число граждан, признанных банкротами в России, продолжает расти. По итогам прошлого года более 600 тысяч россиян получили такой статус. Из них 568 тысяч человек прошли через судебную процедуру.

Как показывает практика, многие заемщики оказываются в долговой яме из-за микрозаймов с высокими процентами, когда старый долг приходится гасить за счет нового кредита. Этим активно пользуются так называемые компании-раздолжнители, рекламирующие легкое избавление от обязательств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществофинансывидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийВладимир Дементьев

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика