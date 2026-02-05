Число признанных банкротами граждан в России превысило 600 тыс в 2025 году

Число граждан, признанных банкротами в России, продолжает расти. По итогам прошлого года более 600 тысяч россиян получили такой статус. Из них 568 тысяч человек прошли через судебную процедуру.

Как показывает практика, многие заемщики оказываются в долговой яме из-за микрозаймов с высокими процентами, когда старый долг приходится гасить за счет нового кредита. Этим активно пользуются так называемые компании-раздолжнители, рекламирующие легкое избавление от обязательств.

