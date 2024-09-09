Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 07:45

Общество

Семейные пары могут обязать посещать психолога перед разводом

Семейные пары могут обязать посещать психолога перед разводом

"Утро": 28 градусов ожидается в Москве 9 сентября

Новости часа: заключительный розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Кастинг на роль соведущего для шоу "Доктор 24" состоялся в парке "Москино"

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Антициклон принес в столицу солнечную погоду 8 сентября

Мощи двух русских святых прибыли в Сретенский монастырь

Победители "Миллиона призов" направили на благотворительность 32 млн рублей

Собянин: "Электронный дневник" стал для школьников незаменимым помощником

На одном из участков для выборов установили агитационные конструкции кандидата

Супругов, которые находятся на грани разрыва, будут отправлять к семейному психологу. Соответствующий законопроект о разводах внесут в Госдуму. Поправки касаются случаев, когда пара имеет несовершеннолетних детей или когда муж или жена не хочет разводиться.

Авторы инициативы уверены, что такая консультация поможет многим парам сохранить семью. А в Минюсте сообщили, что ведомство планирует подготовить законопроект об обязательной досудебной "примирительной процедуре" при расторжении брака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика