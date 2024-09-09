09 сентября, 07:45Общество
Семейные пары могут обязать посещать психолога перед разводом
Супругов, которые находятся на грани разрыва, будут отправлять к семейному психологу. Соответствующий законопроект о разводах внесут в Госдуму. Поправки касаются случаев, когда пара имеет несовершеннолетних детей или когда муж или жена не хочет разводиться.
Авторы инициативы уверены, что такая консультация поможет многим парам сохранить семью. А в Минюсте сообщили, что ведомство планирует подготовить законопроект об обязательной досудебной "примирительной процедуре" при расторжении брака.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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