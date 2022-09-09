Жители Риги потребовали от властей оставить русский язык в школах и детских садах

Жители Риги обратились к властям Латвии. Люди требуют оставить русский язык в школах и детских садах.

Накануне митингующие собрались у сейма, подтянулись и наряды полиции. В ближайшее время парламент должен рассмотреть закон о переводе учебных заведений на латышский язык. Русский из программы со следующего года хотят полностью исключить. Акция прошла мирно, обошлось без задержаний.

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