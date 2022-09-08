Эксперты рассказали, как выбрать батарейки

В России в год продается порядка одного миллиарда батареек. Это данные Минприроды. При этом каждый человек выбрасывает в среднем по семь батареек в год.

На что надо обращать внимание при покупке этого устройства? Какие аккумуляторы считаются самыми долгоиграющими? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.