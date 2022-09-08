Окончательное решение об участии Путина в саммите G20 будет принято позднее – Кремль

Фото: kremlin.ru
В Кремле планируют, что Владимир Путин примет участие в ноябрьском саммите "Большой двадцатки" в Индонезии, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято позднее, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.
"Что касается ноября: (саммит G20 на. – Прим. ред.) Бали, (саммит. – Прим. ред.) АТЭС – мы ориентируемся на участие президента, но это еще позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов, в том числе и в связи с распространением коронавируса", – пояснил он.
По словам Ушакова, формат участия Путина в данных мероприятиях также будет определен позднее. Представитель Кремля уточнил, что он будет зависеть от того, в каком формате в этих встречах будут принимать участие главы других государств.
"В сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии", – заключил Ушаков.
19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите "Большой двадцатки", который состоится 15–16 ноября на Бали.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 будет приниматься с учетом множества факторов, в том числе условий безопасности.
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