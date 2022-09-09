Правительство Латвии ограничит въезд в страну россиян с "шенгеном"

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Правительство Латвии решило ограничить въезд в страну граждан России с шенгенскими визами. Об этом написал глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

"Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы", – написал Ринкевичс.

Ранее сообщалось, что Эстония закрывает въезд на свою территорию для россиян. Мера коснется и граждан, у которых есть шенгенские визы, выданные третьими государствами. Ограничение начнет действовать в ночь на 19 сентября или с 00:00 19 сентября. Рейнсалу пояснил, что запрет не коснется тех, кто приезжает к родственникам или преследует гуманитарные причины.

