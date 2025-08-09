Вирусолог оценил риски начала пандемии в России из-за вируса чикунгунья

Вирус чикунгунья не приведет ко второй пандемии в России. Об этом сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, вирус переносят комары, а они скоро впадут в спячку. Также он отметил, что в РФ случаев заражения пока не выявлено, однако есть риск заболеть за границей. Например, в Индии, Африке и Азии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.