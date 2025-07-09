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09 июля, 11:45

Общество

Низкая влажность усилит ощущение духоты в Москве 9 июля

Низкая влажность усилит ощущение духоты в Москве 9 июля

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В Москве 9 июля температура воздуха поднимется до 33 градусов, то есть на градус выше, чем накануне. Из-за низкой влажности и слабого южного ветра жара будет ощущаться особенно сильно. Вечером температура опустится до 27 градусов, но синоптики не исключают кратковременных осадков.

В столице продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Медики рекомендуют по возможности оставаться в помещении в самые жаркие часы, пить больше воды, выбирать одежду из светлых натуральных тканей и не забывать про головные уборы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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