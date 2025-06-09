Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 07:45

Общество

Родителям школьников напомнили о правилах безопасности в летние каникулы

Родителям школьников напомнили о правилах безопасности в летние каникулы

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Родителям школьников напомнили о правилах безопасности в летние каникулы. Рекомендуется заранее определить безопасные улицы, по которым ребенок может гулять, и построить по ним маршруты.

Также стоит убедиться, что ребенок выучил номер телефона родителя наизусть. В случае, если выйти на связь с сыном или дочкой не получается, то надо позвонить в полицию, предоставить фото и рассказать, в какой одежде ребенок ушел гулять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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