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Общество

Жители деревни Сколково пожаловались на отмену маршрута № 867 до метро

Жители деревни Сколково пожаловались на отмену маршрута № 867 до метро

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Жителям деревни Сколково стало неудобно добираться до метро. Раньше до станции метро "Молодежная" их довозил автобус № 867, но теперь маршрут отменили. По словам местных, это был единственный удобный способ доехать.

В Минтрансе объяснили, что автобус больше не будет ходить из-за маленького пассажиропотока. Также в ведомстве отметили, что есть альтернативные варианты проезда, например, маршрут № 1286к до железнодорожной станции Сколково. Однако местные жители прокомментировали, что им приходится ждать в течение часа на остановке, чтобы добраться до станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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