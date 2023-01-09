Камеры будут фиксировать выбрасывающих мусор из автомобилей на дорогах РФ с 11 января

С 11 января камеры на российских дорогах смогут фиксировать выброс мусора из автомобилей, грузовиков и прицепов. Штрафы по этой статье предусмотрены в размере до 200 тысяч рублей.

Если физическое лицо оставит мусор вне специально отведенных мест, то максимальное наказание в этом случае увеличится с трех до пяти тысяч рублей. Однако если мусор выбросят из машины, то штраф может составить до 30 тысяч рублей.

Должностные и юридические лица заплатят в два и три раза больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.