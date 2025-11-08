Форма поиска по сайту

08 ноября, 11:30

Общество

Участник СВО рассказал, как вернулся к мирной жизни

Участники боевых действий могут получить дополнительную поддержку от Москвы

Участник СВО Алексей Алтунин рассказал, как вернулся к мирной жизни. Он пробыл в зоне СВО 3 месяца. Сначала был стрелком, затем заменил раненого наводчика танка.

После исполнял обязанности инструктора по боевой подготовке роты. За спасение колонны мирных жителей из окружения его наградили медалью "За отвагу".

По словам мужчины, вернуться к мирной жизни ему помогла семья. На адаптацию ушло больше года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

