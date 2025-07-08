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08 июля, 22:45

Общество

Среди представителей поколения Z появился новый тренд на микропенсии

Среди представителей поколения Z появился новый тренд на микропенсии

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На рынке труда появился новый тренд – микропенсия. Все больше молодых сотрудников, особенно представителей поколения зумеров, предпочитают работать по шесть-девять месяцев, а затем увольняться и отправляться в длительный отпуск. В это время они отдыхают или путешествуют, а после снова ищут работу.

Работодатели вынуждены адаптировать HR-политику, предлагая бонусы за лояльность и долгую работу, дополнительные отпуска и гибкий график. Тем не менее эксперты отмечают, что такой подход создает сложности для компаний: им приходится постоянно искать новых сотрудников и поддерживать резерв рабочей силы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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