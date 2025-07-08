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08 июля, 07:30

Общество

В России с 1 сентября ограничат снижение премий за нарушения на работе

В России с 1 сентября ограничат снижение премий за нарушения на работе

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С 1 сентября в России вводятся ограничения на снижение премий за нарушение трудовой дисциплины. Теперь работодатель сможет удерживать не более 20% от месячного заработка сотрудника. Это особенно важно для тех, чей доход в основном состоит из премий, а не из фиксированного оклада.

По мнению экспертов, новые правила снизят нагрузку на сотрудников и защитят их от злоупотреблений со стороны руководства. Теперь работодатель сможет уменьшить премию только за тот период, в котором было совершено нарушение, и только ту, которая начислена за это время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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