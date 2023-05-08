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09:30

Общество

В Волгограде стартовало традиционное лазерное шоу "Свет Великой Победы"

В Волгограде стартовало традиционное лазерное шоу "Свет Великой Победы"

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В Волгограде стартовало традиционное лазерное шоу "Свет Великой Победы". Первый сеанс состоялся вечером 7 мая. Желающих посмотреть не остановил даже начавшийся дождь и прохладная погода. В этом году за основу сюжета авторы взяли военную историю России и самые масштабные победы нашей страны. В ночном небе появлялись знакомые по плакатам Великой Отечественной фигуры, а на экранах шли кадры кинохроники. Первый показ завершился красочным фейерверком. "Свет Великой Победы" будет также 8 и 9 мая.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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