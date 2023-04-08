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11:30

Общество

Политолог ответила на вопросы по конфликту в Израиле

Политолог ответила на вопросы по конфликту в Израиле

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Политолог Наталья Елисеева ответила на вопросы по ситуации с Израилем. Эксперт рассказала, какие меры будет принимать Израиль в ответ на теракт, а также ожидается ли дальнейшая эскалация.

Чем вызвано или спровоцировано нынешнее обострение палестино-израильского конфликта? Возможно ли в ближайшее время перемирие и при каких условиях? К каким последствиям для региона может привести развитие конфликта? Какой должна быть российская позиция? Спасибо. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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