Политолог ответила на вопросы по конфликту в Израиле

Политолог Наталья Елисеева ответила на вопросы по ситуации с Израилем. Эксперт рассказала, какие меры будет принимать Израиль в ответ на теракт, а также ожидается ли дальнейшая эскалация.

Чем вызвано или спровоцировано нынешнее обострение палестино-израильского конфликта? Возможно ли в ближайшее время перемирие и при каких условиях? К каким последствиям для региона может привести развитие конфликта? Какой должна быть российская позиция? Спасибо. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

