08 февраля, 21:30Общество
Инсталляция из воздушных сердец появилась в Третьяковском проезде
В Третьяковском проезде появилась яркая романтическая инсталляция. Над головами пешеходов "танцуют" десятки красных воздушных шаров в форме сердец. Эта композиция напоминает, что настоящей любви не страшны даже морозная погода и снежная зима.
Новая арт-инсталляция сразу стала популярной у москвичей и гостей города. Прохожие активно устраивают фотосессии на ее фоне.
