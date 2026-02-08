Инсталляция из воздушных сердец появилась в Третьяковском проезде

В Третьяковском проезде появилась яркая романтическая инсталляция. Над головами пешеходов "танцуют" десятки красных воздушных шаров в форме сердец. Эта композиция напоминает, что настоящей любви не страшны даже морозная погода и снежная зима.

Новая арт-инсталляция сразу стала популярной у москвичей и гостей города. Прохожие активно устраивают фотосессии на ее фоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.