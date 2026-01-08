В Москве проводилась очистка кровель от снежных наносов

На улицах Москвы коммунальные службы продолжают круглосуточные работы по уборке снега. Проводилась очистка кровель от снежных наносов

Как сообщил первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Антон Домарацкий, особое внимание уделяется расчистке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, а также объектам социальной и торговой инфраструктуры.

По прогнозам синоптика Михаила Леуса, 8 января Москва окажется в тыловой части циклона. Погода будет преимущественно облачной с небольшим кратковременным снегом. Температура понизится всего на градус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.