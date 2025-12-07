07 декабря, 12:30Общество
Эксперты предупредили об опасности покупки красной икры у частных лиц
В преддверии новогодних праздников эксперты предупреждают москвичей об опасности покупки красной икры у частных лиц по объявлениям. Такой продукт может быть небезопасен для здоровья.
Специалисты рекомендуют не рисковать и приобретать икру только в официальных точках продаж. В этом году ее стоимость остается высокой из-за среднего урожая лососевых и стабильно высокого предпраздничного спроса.
