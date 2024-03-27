Володин заявил, что власть в России женщины получили благодаря Путину

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Несмотря на то что политические права женщины получили в 1918 году, реальную власть россиянки впервые обрели только во время президентства Владимира Путина. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает "Коммерсант".

Сейчас женщины в России возглавляют Центробанк, Совет федерации, Счетную палату и Центризбирком, а также широко представлены в руководстве законодательных органов власти, уточнил депутат.

"Это реальное отношение. А раньше это все было для того, чтобы сбалансировать. Рабочие, колхозники, женщины, мужчины, эти декорации к хорошему не приведут", – заявил спикер нижней палаты парламента.

Однако, заметил Володин, мужчины все равно берут на себя "самую тяжелую рутинную работу".

Ранее стало известно, что правительство РФ направит более 30 миллионов рублей на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Решение о единовременных выплатах для матерей-героинь было принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.