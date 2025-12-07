07 декабря, 09:30Общество
В Москве рассказали об Едином центре поддержки участников СВО и их семей
Москва продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В столице функционирует Единый центр поддержки, где ветераны получают комплексную помощь для адаптации к мирной жизни, а действующие военнослужащие могут быстро решить свои вопросы.
Специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы подбирают для каждого обратившегося индивидуальный набор услуг и координируют работу всех городских ведомств. Важную роль в создании эффективных социальных программ играют сами ветераны и их близкие.
