"Миссис Россия – 2023" стала жительница Геленджика

В столице подвели итоги конкурса красоты среди замужних женщин страны. "Миссис Россия" в этом году стала Жанна Специальная из Геленджика. Вместе с титулом она получила путевку на Мальту.

В заключительный этап попали 33 участницы из Санкт-Петербурга, Самары и других городов. Москвичка Анна Грунина получила второй приз. Теперь 38-летняя мама двоих детей сможет защищать честь страны в Китае. Конкурс запланирован на март.

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