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Собянин подвел итоги конкурса "Новатор Москвы"

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Авторы инновационного материала "Титановый Шелк", который можно использовать в хирургии, стал одним из победителей премии "Новатор Москвы". Сергей Собянин в своем телеграм-каналле рассказал об итогах конкурса и поздравил лауреатов.

Участники соревновались в трех номинациях: "Проект будущего", "Меняющие реальности" и "Лидеры инноваций". Ежегодную премию "Новатор Москвы" вручают в столице, начиная с 2020 года.

За это время конкурс завоевал авторитет как один из ведущих смотров инновационных изобретений и новаторских идей. Они способствуют развитию экономики и инфраструктуры Москвы. Уже дальше продукт можно доработать при поддержке опытных экспертов и запустить в использование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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