В России создали ГОСТ на игрушки

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ГОСТ на игрушки разработали в России, новый стандарт даст определение всем типам данной продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

В документе указывается, что игрушка является изделием или материалом, предназначенным для детей в возрасте до 14 лет. Новый стандарт предусматривает 48 типов такой продукции с определениями, а также несколько классификаций.

Так, игрушки разделяют по возрастной группе, по виду деятельности, воспитательному назначению и виду применяемого сырья.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает, что данный ГОСТ должен разрешить проблему с недобросовестными производителями. В России строго регламентируется безопасность игрушек, но часть недобросовестных предприятий может определять продукцию как "сувенир", что позволяет им не исполнять требования законодательства.

"Чтобы предприятия соблюдали все нормы, в отрасли следует определить основные термины. Это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути", – резюмирует Цицулина.

Ранее сообщалось, что в "Союзе отцов" поддержали идею создания линейки пропагандирующих многодетность игрушек. Председатель общественной организации Юрий Соленов отметил, что игрушки, которые ориентированы на многодетные семьи, послужат большим подспорьем и хорошим пропагандистским элементом.