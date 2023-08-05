В Госдуме заявили о необходимости полной блокировки украинских портов

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Предотвратить атаки со стороны Вооруженных сил Украины поможет полная блокировка портов черноморского побережья Украины. Такое мнение в интервью радиостанции "Говорит Москва" выразил заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Это террористическая угроза. С террористической угрозой надо соответствующим образом бороться", – подчеркнул парламентарий.

По словам Алексея Чепы, необходимо также усилить контроль за иностранными кораблями, с бортов которых могут производиться удары надводными и подводными беспилотниками. При этом нужно предупредить все страны, что атаки с обстреливающих кораблей будут признаны террористическими.

После завершения зерновой сделки, в Министерстве обороны объявили ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря временно опасными для судоходства.

В МО РФ заявили, что с 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. В связи с этим страны, под чьими флагами будут двигаться данные суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.