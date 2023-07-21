В МИД РФ объяснили заявление Минобороны о судоходстве в Черном море

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Под заявлением Минобороны России о том, что все суда в Черном море будут считаться перевозчиками военных грузов, имелось в виду, что их будут досматривать на предмет наличия оружия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает <...> запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это (есть ли оружие. – Прим. ред.) или не так", – цитирует его РИА Новости.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что отказывается продлевать зерновую сделку. В МИД РФ это решение объяснили в том числе тем, что ни одна из задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

На следующий день ООН сообщила о прекращении движения судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы. А позже Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов все суда, следующие в украинские порты через акваторию Черного моря.



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