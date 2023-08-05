В ГД рассказали о компенсации за сотовую вышку на даче соседа

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Дачники могут получить компенсацию от миллиона рублей от соседей за сдачу в аренду участка для вышки сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

"В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как соседский участок в жилом секторе не предназначен для таких целей строительства. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру", – подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что если вышка располагается на близком расстоянии к забору, то она способна нанести вред здоровью из-за облучения. По словам депутата, такая аренда может приносить и хороший ежемесячный доход.

"Не нужно думать, что за собственников вышек законы и суды. Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду", – объяснил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями на даче, а также как узаконить участок, если им долгое время никто не пользуется.

До этого думский депутат, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, нужно ли сносить сараи, бани, теплицы и летние кухни на дачах после 1 сентября.

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