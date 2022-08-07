Каждый третий россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос

Каждый третий россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом говорят исследования, проведенными социологами.

Серьезные пробелы обнаружили у граждан страны также в знаниях по истории и географии. Почему люди перестали учиться и стали все быстро забывать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.