В Москве ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду

В ближайшие часы в Москве может резко измениться погода. Синоптики предупредили о грозе. Хотя ранее говорили, что она будет только в воскресенье.

Местами могут пройти ливни. Порывы ветра при этом будут достигать 17-и метров в секунду. Пока же в городе очень жарко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.