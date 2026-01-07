Катание с горок стало самой травмоопасной зимней забавой

Катание с горок превратилось в самую травмоопасную зимнюю забаву. В парке Яуза люди используют спуск, с которого можно улететь в ледяную реку, но это не останавливает отдыхающих. Родителям приходится подхватывать детей, чтобы те не упали в воду.

В России обсуждают возможность запрета таких развлечений под угрозой наказания. Депутат Каплан Панеш предложил немедленно провести рейды по всей стране с участием местных администраций, МЧС и полиции для ликвидации опасных горок.

