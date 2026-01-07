Подписчики телеграм-канала "Москва 24" могут выиграть призы

Телеграм-канал "Москва 24" проводит конкурс для своих подписчиков. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на канал, перейти по QR-коду, который показывают на экране, и нажать кнопку "Участвую" под соответствующим постом.

Победителей определит случайным образом специальный бот. Все подробности и полные условия конкурса можно найти на официальном сайте телеканала m24.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.