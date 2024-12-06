СМИ сообщили об изменении правил выхода на больничный в России в 2025 году

Правила выхода на больничный в РФ поменяют в 2025 году. Об этом пишут СМИ. Изменения коснутся работников, которые часто болеют.

Так, Минздрав РФ предложил ввести трехдневный больничный в случае, если человек уже брал его в течение полугода 4 раза и более. Если сотрудник действительно часто болеет, а не злоупотребляет своим правом, продление срока возможно по решению врачебной комиссии.

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