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02 декабря, 11:30

Общество

Т-Банк запустил масштабный образовательный проект ко Дню математика

Т-Банк запустил масштабный образовательный проект ко Дню математика

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Т-Банк запустил масштабный образовательный проект "T=Математика" ко Дню математика. Он объединил в себе серию бесплатных мероприятий для учителей, родителей, школьников, студентов и IT-специалистов.

Кульминацией проекта стал Всероссийский математический диктант. Он прошел в двух форматах – онлайн по всей России и оффлайн в штаб-квартире Т-Банка в Москве.

Участники не только смогли проверить знания, но еще прослушать лекции от профессоров МГУ, МФТИ, Центрального университета и НИУ ВШЭ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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