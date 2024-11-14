Логопед Посаднева заявила о бесполезности обучения ребенка речи после 6 лет

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Научить ребенка разговаривать нужно до 6 лет, затем он уже будет не в состоянии обучаться речи, уверена логопед Видновской клинической больницы Мария Посаднева.

"Примеры детей-"маугли", в силу обстоятельств, лишенных возможности общаться с людьми, показывают, что если их находили после шести лет, то освоить речь они уже не в состоянии", – отметила Посаднева в беседе с РИА Новости.

При этом врач уверена, что дети изучают язык еще в материнской утробе – французские младенцы плачут от повышающейся интонации, что характерно для их языка, а немецкие – с понижающейся.

Те младенцы, с которыми с рождения постоянно разговаривают, к двум годам знают на 300 слов больше, чем те, с кем редко говорили. При этом детский визг обладает диапазоном в 2 тысячи герц, это необходимо, чтобы его услышала мама.



Между тем до 30% детей нуждаются в помощи логопеда, но получает ее лишь каждый десятый, рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в беседе с "Газетой.ру".

Это связано с тем, что число логопедов растет, а ставки в образовательных учреждениях уменьшаются. При этом большинство родителей хотели бы бесплатной помощи в школе, а не вести детей к платному логопеду. О проблемах с речью у ребенка можно узнать и гораздо раньше, чем поступлении в школу, уверена эксперт.

"В возрасте до года это проблемы с глотанием и сосанием, после года – отсутствие первых слов. К двум годам – если ребенок не откликается на свое имя. В три года он должен говорить как взрослый", – отметила логопед.

К этим годам малыш должен отвечать на вопросы "как тебя зовут?" и "с кем ты живешь" и даже пересказывать простые сказки вроде "Колобка" или "Репки". До 6 лет родителей должно насторожить неправильное произношение звуков и ошибки в согласовании слов, а также неумение составить рассказ.

В любом возрасте стоит также обратить внимание на запинки и откаты в речевом развитии. Покровская посоветовала водить детей на диспансеризацию к логопеду в 3 и 7 лет, как было в советское время.

Ребенку можно помочь самому, если нарушений немного, но самостоятельно определить их степень почти невозможно, если родитель не лингвист, заключила она.

Кроме того, детям нужно общаться с другими детьми, чтобы научиться выстраивать отношения, уверены педиатры. Именно этим важно посещение детсада, так как необходимость в общении ребенок начинает чувствовать в 3–4 года. В детском саду, говорят специалисты, у ребенка появляется первый друг, навыки командной работы и первые конфликты.

