Врач назвала возраст, когда следует начинать лечение зубов у детей

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В раннем возрасте зубы могут сформировать правильный прикус и красивую улыбку, при этом из-за неправильного прикуса придется пойти к логопеду. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога центра "Парацельс" Веронику Мягченкову.

Многие родители считают, будто лечить молочные зубы не нужно, ведь они все равно выпадут, однако это неверный подход, отметила эксперт. Она рекомендовала подойти к здоровью детских зубов с максимальной степенью ответственности.

"Важно точно знать об особенностях ухода за молочными зубами, поскольку для роста ребенка всегда требуется много витаминов, а данные зубы нужны для пережевывания пищи. И чем лучше и тщательнее ребенок пережевывает еду, тем больше витаминов он получит", – уточнила Мягченкова.

Она добавила, что пока ребенок питается грудным молоком, его зубы в порядке. Уже после, когда дети начинают кушать за общим столом, у него могут появиться проблемы из-за недостаточного количества минералов и необходимых веществ в организме. Ткани зубов от 5 до 14 лет еще не достаточно сформированы, существует постоянная угроза кариеса.

Вместе с тем она предупредила, что детский организм уязвим в ранние периоды развития. Повреждения молочных зубов несут опасность, так как это очень серьезный очаг для роста инфекций.

Ранее детский стоматолог Юлия Жучковская рассказала, что у многих детей появляется привычка грызть карандаши и ручки, которая может привести к серьезным проблемам с деснами и зубами. По ее словам, нагрузки могут стать причиной микротравм сосудов связочного аппарата, что в свою очередь способно спровоцировать атрофию.

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