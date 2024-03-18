18 марта, 16:27Общество
Эксперт рассказала, почему важно отдавать ребенка в детский сад
Фото: depositphotos/amelaxa
Ребенку необходимо общаться с другими детьми, чтобы научиться выстраивать отношения, поэтому посещение детского сада важно. Об этом заявила педиатр Мария Чахнашвили, передает "Газета.ру".
Эксперт уточнила, что необходимость в общении ребенок начинает чувствовать в 3–4 года.
"Научить ребенка общаться со сверстниками не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Именно в саду у ребенка появляется первый друг, навык работы в команде, первый опыт взаимодействия в конфликтных ситуациях", – подчеркнула педиатр.
Кроме того, в детском саду воспитатели внимательно следят за правильным распорядком дня, что прививает дисциплину детям, добавила Чахнашвили. Также, по ее словам, некоторые дети лучше едят и спят днем именно в коллективе. Специалист отметила, что после детского сада дети легче адаптируются к школьному расписанию.
Что касается иммунитета к различным инфекциям, он будет лучше вырабатываться в детском саду, чем дома, объяснила педиатр.
"Не стоит забывать и о том, что дети в садах получают помощь квалифицированных специалистов: педагогов, психологов, логопедов. В домашней обстановке очень сложно обеспечить ребенку достаточное количество свободного пространства для игр и творчества", – считает Чахнашвили.
Ребенок быстрее научится управлять своим поведением в детском саду, поскольку в этот момент он не сможет обратиться к родителям, подчеркнула она. Эксперт также обратила внимание, что в программе дошкольных учреждений предусмотрены различные виды активности, в том числе на свежем воздухе.
Чахнашвили напомнила, что родителям тоже нужен отдых и у матери появляется такая возможность, когда ее ребенок в детском саду. Таким образом, женщина испытывает меньше стресса и способна воспитать счастливого ребенка, добавила она. Однако педиатр не стала отрицать, что в детском саду существуют и определенные минусы.
"Это и отсутствие строго персонифицированного подхода, и сложности с сепарацией, и разная степень адаптивных возможностей ребенка. Поэтому каждый родитель должен принимать решение самостоятельно", – подытожила она.
Ранее детский психолог Наталья Наумова отметила, что некоторые дети могут испытывать скованность и застенчивость. По ее словам, причина заключается в заниженной самооценке, страхе совершить ошибку и неуверенности в себе.
Эксперт объяснила, что в таком состоянии ребенок чувствует, что у него не все выходит и за это он может получить наказание от родителей.
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