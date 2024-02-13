Эксперт перечислила главные причины застенчивости у ребенка

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Некоторые дети испытывают скованность и застенчивость из-за заниженной самооценки, страха совершить ошибку и неуверенности в себе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

По словам эксперта, в таком состоянии ребенок чувствует, что у него не все выходит и за это он может получить наказание от родителей.

"Причина, почему ребенок скован, застенчив и не может быть раскрепощенным, кроется в заниженной самооценке, страхе, ошибках и неуверенности в себе. Ребенок чувствует родительское неприятие, ограничения, что не все получается и за это он может понести наказание", – указала эксперт.

Наумова призвала не ругать застенчивых детей, если они в каких-то моментах не преуспевают в школе. Вместо этого она посоветовала вместе с ребенком подумать, как улучшить ситуацию.

Ранее психолог призвала не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства и оказать поддержку. По ее словам, родителям нельзя обесценивать детей, говоря фразы "скоро все будет хорошо" и "это обязательно пройдет".

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