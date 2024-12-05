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Воспитанный собакой ребенок из Подольска получил два образования, об этом в беседе с "Комсомольской правдой" рассказали его приемные родители.

Все началось в 2005 году, когда медсестра больницы в Подольске обнаружила, что шестилетний Виктор Козловцев давно не обновлял медкарту. Когда дверь в квартиру родителей вскрыли, там нашли собаку и мальчика без одежды, который передвигался на четвереньках и издавал нечленораздельные звуки.

"Медсестра там же упала в обморок при виде этой картины", – вспоминает приемная мать мальчика Лилит Горелова.

Она же рассказала, что его биологические родители развелись, а периодически выпивавшей матери сын был не нужен. Она завесила шторы в одной из комнат и держала там своего сына взаперти вместе с собакой, принося миску с едой им на двоих.

"Мальчика не мыли, собака его вылизывала. Его не выводили на улицу, да что там, даже не одевали", – отметила Горелова.

Отец, по словам женщины, жил в этом подъезде и платил алименты, но ни разу к ним не зашел. Из семьи ребенка изъяли, а в больнице поставили синдром Маугли. Люди с таким диагнозом не умеют говорить, ходить и в целом растут как будто в обществе животных, а не людей.

"Мне позвонили, сказали, что есть ребенок-маугли. Я сначала не поняла, о чем речь", – вспоминает женщина.

Им предложили забрать мальчика, так как у них в семье уже были приемные дети, а сами супруги занимались беспризорниками и детдомовцами. Их приемные дети оказались не против. Горелова сказала, что спрашивала тогда у органов опеки, кусается ли мальчик.

"Когда я его впервые увидела, он свернулся в клубочек в кроватке и зыркал глазками на меня. Был похож на маленького запуганного щенка", – вспоминает приемная мать.

Первое время он выл на Луну по ночам и плохо обращался со столовыми приборами, так как держать ложку его научили лишь в больнице. От передвижения на четырех конечностях у него были мозоли. На ноги его удалось поставить лишь через 3 месяца, тогда же он начал и разговаривать.

"Он заговорил рекламными слоганами. Первым словом стало "бондюэль". Вероятно, слышал рекламу из телевизора в соседней комнате, вот и запомнил", – вспомнила Горелова.

Его пришлось учить ходить в туалет по-человечески, а также уметь выражать эмоции. Так как в доме было много детей, то он относительно быстро освоился.

"Со временем просто поняли, что к нему нужно относиться как к обычному ребенку: спокойно объяснять, как делать можно, а как нельзя", – подчеркнула Горелова.

Родная мать иногда посещала Виктора. Она заявляла, что он стал таким после больницы. Но мальчик ее боялся. Отец тоже приходил, но потом потерял интерес. За преступление мать мальчика получила условный срок, а сейчас, по словам Гореловой, ее уже нет в живых.

Мальчику-маугли сейчас уже 25, он живет в реабилитационном центре для взрослых во Владимирской области, который открыла семья Гореловых. В настоящее время он получил два образования – выучился в специализированном колледже на портного, а потом и на садовника.

Горелова подчеркнула, что врачи поставили ему диагноз в виде приобретенного аутизма.

"Он мыслит как 10-летний ребенок. Когда ему исполнилось 18 лет, мы оформили пожизненную опеку над ним по недееспособности. Жить один он не может и никогда не сможет, а здесь ему очень нравится. Тут свежий воздух, животные. Ему нравится с ними возиться", – подчеркнула приемная мать.

Ранее логопед Мария Посаднева рассказывала, что ребенка нужно научить разговаривать до 6 лет, иначе затем он уже будет не в состоянии обучаться речи. Она приводила в пример детей-маугли и добавляла, что дети изучают язык еще в материнской утробе.

