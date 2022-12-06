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Новости

06 декабря, 18:00

Общество

Конференция "Единство в различиях" прошла в МГУУ

Конференция "Единство в различиях" прошла в МГУУ

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В Московском городском университете управления правительства Москвы прошла десятая конференция "Единство в различиях". Среди участников – чиновники, госслужащие, юристы, педагоги, социологи и политологи.

Участники конференции обсуждали вопросы реализации национальной политики в новых условиях. В числе ключевых тем – усиление патриотического воспитания, адаптация и интеграция мигрантов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоРоман Карлов
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