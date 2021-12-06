В России начнут штрафовать за самовольное остекление балконов

С 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балконов. О нововведении рассказал председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин.

По его словам, если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования. Если разрешения нет, а балкон жильцы остеклили, то они могут быть оштрафованы.

При этом закон не имеет обратной силы: на владельцев и арендаторов жилья, которые остеклили балкон ранее, новая норма не распространяется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.