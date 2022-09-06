В осеннюю погоду отличным дополнением к сериалу станет уютный плед и горячий чай. В мире насчитывают более 3 000 сортов чая, но далеко не все из них ароматные и крепкие.

Эксперты рассказали, как приготовить вкусный напиток из чая в пакетиках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.