Денис Симачев создал лимитированную коллекцию для телеканала Москва 24

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Один из самых известных российских дизайнеров Денис Симачев создал для телеканала Москва 24 лимитированную капсульную коллекцию в стиле Russian street casual.

В коллекции Москва 24 x Simach.Studio представлены футболки, свитшоты, куртки, дождевики, жилеты, свитеры, худи, зонты и чехлы для телефонов. При создании капсулы Симачев использовал напоминающие экраны телевизора квадраты и клетку. При этом отдельные элементы в одежде были сшиты вручную. Кроме того, в коллекции присутствуют фирменные цветы Москвы 24 – белый, черный, серый и фиолетовый.

Главный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев пояснил, что телеканал постоянно экспериментирует, развивается и меняется к лучшему.

"Так почему бы не сделать лучший мерч на медиарынке с самым московским и трендовым дизайнером? Это реально крутая одежда, и неважно, смотрите ли вы канал или нет, это приятно надеть. И одеть. Для тех, кто чувствует разницу", – отметил Грачев.

Симачев же назвал телеканал Москва 24 самым современным, актуальным и креативным на российском рынке. По его словам, команда канала добавляет в свой новостной формат яркие сюжеты и модные элементы, что позволяет сохранять баланс.

"Именно это я и попытался отразить в нашем коллабе, выбрав монохромные основные цвета, добавив к ним яркий элемент в виде кармана, отражающий идею, что в каждом есть креатив и юмор, надо лишь правильно выбирать, что надевать/одевать", – подчеркнул Симачев.

Коллекцию Москва 24 x Simach.Studio можно будет купить в универмаге "Цветной" с 5 по 18 сентября.

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