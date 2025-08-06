Жители коттеджного поселка в Подмосковье продолжают устранять последствия ливней

Жители подмосковного коттеджного поселка "Рижские зори" до сих пор устраняют последствия осадков, которые выпали в начале этой недели. Из-за сильных ливней почти на каждой улице возникли лужи глубиной в полметра.

Сестры Анастасия и Ольга рассказали, что их никто не предупредил о проблемах с подтоплениями при покупке участка в поселке. Чтобы устранить последствия непогоды, девушки вместе с соседями купили насос и откачивают воду. Однако даже он не всегда помогает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

