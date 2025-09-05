Форма поиска по сайту

05 сентября, 23:45

Общество

Юные москвичи получили награды творческого конкурса "Про Мой район"

В Москве вручили награды победителям детского творческого конкурса "Про Мой район". В этом году его участниками стали почти 8 тысяч юных москвичей в возрасте от 4-х до 17-ти лет.

Дети представили свои рисунки, рассказы, видеоролики и экскурсионные маршруты, а также делились историями о семье, друзьях, любимых и памятных местах столицы. Лучшие работы отбирало жюри, в которое вошли эксперты из сфер искусства, медиа и креативной индустрии. Было выбрано 100 победителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

