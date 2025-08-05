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05 августа, 08:00

Туризм

Спрос на гастрономические путешествия вырос в России на 30%

Спрос на гастрономические путешествия вырос в России на 30%

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В России спрос на гастрономические путешествия вырос на 30%. Возглавляет тройку рейтинга Краснодарский край. Туда едут ради кубанской кухни, морепродуктов, сладостей и фермерских продуктов из горных районов.

На втором месте по популярности – Калининградская область. Там туристов привлекает кухня с немецкими корнями, копченая рыба и янтарный ликер.

Замыкает тройку рейтинга Татарстан. Там можно насладиться эчпочмаками, чак-чаком и побывать на гастрономических фестивалях.

Также в список популярных мест, куда стоит съездить ради местной кухни, попали Дагестан, Карелия, Адыгея, Астраханская область, Калмыкия, Алтай и Камчатка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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