Спрос на гастрономические путешествия вырос в России на 30%

В России спрос на гастрономические путешествия вырос на 30%. Возглавляет тройку рейтинга Краснодарский край. Туда едут ради кубанской кухни, морепродуктов, сладостей и фермерских продуктов из горных районов.

На втором месте по популярности – Калининградская область. Там туристов привлекает кухня с немецкими корнями, копченая рыба и янтарный ликер.

Замыкает тройку рейтинга Татарстан. Там можно насладиться эчпочмаками, чак-чаком и побывать на гастрономических фестивалях.

Также в список популярных мест, куда стоит съездить ради местной кухни, попали Дагестан, Карелия, Адыгея, Астраханская область, Калмыкия, Алтай и Камчатка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.