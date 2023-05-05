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05 мая, 23:45

Общество

В Москве от клещевого энцефалита уже привились больше 22 тыс человек

В Москве от клещевого энцефалита уже привились больше 22 тыс человек

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В Москве от клещевого энцефалита уже привились более 22 тыс человек

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В Москве от клещевого энцефалита уже привились более 22 тысяч человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в столице обработали от клещей территорию в два раза больше, чем год назад. И чаще всего клещи нападают на людей в области.

Так, в Подмосковье, уже зафиксировано более тысячи случаев укусов – это в три раза больше, чем в прошлом году.

С чем связана такая активность клещей и где на эти майские их будет больше всего? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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