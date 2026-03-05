Москвички стали ценить в подарках на 8 Марта ощущение заботы и внимания. Расслабление и уход за собой стали главными приоритетами, а бытовая техника перестала быть удачным подарком.

Сеть студий XSIZE предлагает дарить сертификаты на массаж. В столице 46 студий, где используют собственную методику, сочетающую семь техник массажа. В компании "Аравия" помогут подобрать профессиональную косметику и проведут диагностику кожи в лаборатории ухода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.