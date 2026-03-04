Опрос показал, что три четверти мужчин испытывают трудности с выбором подарка к 8 Марта

Три четверти мужчин испытывают трудности с выбором подарка на 8 Марта, показал опрос. Проще всего представителям старшего поколения. При этом они при выборе подарка больше ориентируются на бюджет.

Молодежь чаще обращает внимание на удобство покупки, рекомендации и рекламу.

Обычно в качестве подарка выбирают цветы, сладости и косметику. Однако новое поколение все чаще дарит сертификаты на услуги, одежду и аксессуары, а также путешествия.

