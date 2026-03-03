Специалисты Мосводостока приступили к очистке решеток от снежной шуги и наледи

В Москве начали подготовку к весне. В связи с потеплением специалисты Мосводостока выполняют работы по обслуживанию водосточной инфраструктуры. В частности, очищаются решетки и камеры водоприемных колодцев от снежной шуги, наледи и других загрязнений.

Работы выполняются как ручным методом, так и с использованием специализированной откачивающей техники. Теплый воздух будет преобладать до 6 марта. При таком количестве снега и нормальном течении погоды весна наступает после 25 марта. Сейчас снега в 2 раза больше, поэтому таять он будет медленнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.